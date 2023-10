DJ EZB/Knot: Aktuelles Zinsniveau glaubwürdige Basis für Preisstabilität

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Klaas Knot sieht die Europäischen Zentralbank (EZB) auf einem guten Weg, die Inflation bis Ende 2025 auf 2 Prozent zu senken, was ihrer Definition von Preisstabilität entspricht. "Mit dem gegenwärtigen Niveau der Zinsen haben wir eine glaubwürdige Perspektive, die Inflation im Laufe des Jahres 2025 wieder auf 2 Prozent zu bringen", sagte Knot bei einer Konferenz in der Slowakei, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die EZB sei dabei, die Inflation in den Griff zu bekommen.

Knot sprach außerdem den Anstieg der Renditedifferenz (Spread) zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen an. "Der Spread ist in den vergangenen Wochen wegen einer Anhebung der Defizitprognosen etwas gestiegen", sagte er und fügte hinzu: "Es gibt also immer noch eine Marktdisziplin." Die italienische Regierung hatte ihre Prognose für das Haushaltsdefizit 2023 und 2024 von 4,5 auf 5,3 bzw. von 3,7 auf 4,3 Prozent angehoben.

October 06, 2023

