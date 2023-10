DJ Puma-Chef sieht Unternehmen bei Jahreszielen auf Kurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelkonzern Puma bewegt sich mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartung" und sieht sich bei seinen Jahreszielen auf Kurs. "Wir erwarten einen hohen einstelligen Umsatzanstieg und ein EBIT von 590 bis 670 Millionen Euro", sagte Puma-Chef Arne Freundt der Euro am Sonntag laut Vorabbericht. Wie schon zum Ende des ersten Halbjahres sei Puma auf Kurs, diese Prognose zu erreichen.

Dies gelte ebenso für die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, die sich bisher im Rahmen der ursprünglichen Erwartung bewege und damit ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Erreichung der Gesamtjahresziele sein werde, sagte Freundt. Puma könne in einem "sehr schwierigen" Marktumfeld weiter Marktanteile gewinnen. Freundt reagierte mit diesen Äußerungen auf Analystenkommentare, wonach Puma im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Dies hatte am Donnerstag zu einem Kurseinbruch der Puma-Aktie geführt.

Marktanteilssteigerungen in den USA und China seien weiterhin die wichtigsten strategischen Prioritäten, ergänzte der Puma-Chef. "In den USA haben wir ein sehr schwieriges Marktumfeld, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 2024 wieder wachsen werden", sagte Freundt. In China sehe man eine "graduelle Verbesserung" des Marktumfelds, und Puma gehe davon aus, dass das Unternehmen bereits in diesem Jahr wieder zweistellig wachsen könnte.

