GRANADA (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der geopolitischen Lage eine neue Herangehensweise bei der Aufnahme weiterer Länder in die EU gerechtfertigt. "Es bildet sich ein Konsens heraus, dass wir vor einer geopolitischen Transformation von Europa stehen", sagte Macron am Freitag während des informellen EU-Gipfels in Granada. "Wir haben die Überzeugung, dass wir schneller vorankommen müssen." Einige Mitgliedsländer wollten am klassischen Weg für eine Erweiterung festhalten, andere hätten eine neue Methode und neue Ambitionen vorgeschlagen. "Es ist klar, dass die geopolitische Situation im Westbalkan, wie mit Moldau und der Ukraine, eine gemeinsame Herangehensweise rechtfertigt."

Bei der Frage einer Reform des Strommarktes in der EU äußerte Macron den Wunsch, bis zum Jahresende mit den Mitgliedsländern eine Einigung zu finden. "Wir erwarten von Europa, bei diesem Thema weiterzukommen." Während Deutschland weiter über einen subventionierten Industriestrompreis debattiert, will Frankreich den Strompreis am liebsten vom Gaspreis entkoppeln und seinen Atomstrom preiswert an Industrie und Verbraucher liefern.

"Wir müssen keine Zeit in Details oder Spaltungen verlieren, weil unser Kampf geopolitisch ist", sagte Macron. Es gehe darum, preiswerte und CO2-freie Energie zu erzeugen. "Es ist sehr gut, Strom aus Erneuerbaren zu erzeugen, es ist sehr gut, Atomstrom zu produzieren", so Macron, denn in beiden Fällen gehe es um CO2-freie Energie, die in Europa gewonnen würde. Auch bei der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg Anfang kommender Woche wird die Reform des Strommarktes ein Thema sein./evs/DP/ngu