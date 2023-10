DJ Aktien Schweiz etwas fester - Nestle mit Sektor unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA hatte gezeigt, dass die straffe Geldpolitik, mit der die US-Notenbank die Inflation in den Griff bekommen will, bislang keine Abkühlung des überhitzten Arbeitsmarkts bewirkt hat. Das nährte Befürchtungen, dass die Federal Reserve die Zinsen noch längere Zeit auf hohem Niveau belassen könnte. Etwas Hoffnung schöpften Anleger daraus, dass die Stundenlöhne weniger stark gestiegen waren als zuletzt, so dass sich die Aktienkurse nach einem zwischenzeitlichen Abrutschen in negatives Terrain wieder berappelten. Stützend wirkte dabei, dass die anfangs deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen wieder etwas zurückkamen.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.838 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten lediglich Nestle und Givaudan Kursverluste. Umgesetzt wurden 22,78 (zuvor: 16,69) Millionen Aktien.

Nutznießer der steigenden Marktzinsen waren Banken- und Versicherungsaktien. UBS verbesserten sich um 1,8 Prozent. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Kursgewinne zwischen 1,6 und 2,2 Prozent.

Auffällig schwach zeigte sich das Indexschwergewicht Nestle (-2,5%). Ein Marktteilnehmer berichtete von Basket-Verkäufen im Lebensmittelsektor, der europaweit die Liste der Verlierer anführte. Der Kurs des Duft- und Aromenherstellers Givaudan rutschte um 2,4 Prozent ab. Beobachter verwiesen auch auf Aussagen des CEO des US-Einzelhandelsgiganten Walmart vom Donnerstag: John Furner sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass infolge der Markteinführung von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Ozempic oder Wegovy die Kunden weniger Lebensmittel kauften und vor allem den Konsum kalorienreicher Produkte reduzierten. Darauf waren die Aktien der Limonadenhersteller Coca-Cola und Pepsico heftig abverkauft worden.

Etwas Unterstützung erhielt der SMI von Pharmaschwergewicht Novartis, dessen Kurs um 1,3 Prozent stieg. Roche (+0,6%) bewegten sich im Einklang mit dem Markt.

