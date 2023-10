So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Die Furcht vorm "kranken Mann Europas" macht wieder die Runde in Wirtschaftskreisen. Wie schlecht steht es wirklich um Deutschland. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, stellt im Interview eine Diagnose auf. Die aktuelle Lage sei eher eine "ausgewachsene Grippe", von der sich die Wirtschaft aber wieder erholen dürfte, so der Ökonom. Denn: Im Vergleich zu früheren Krisen präsentiert sich Deutschland mit solidem Staatshaushalt und rekordverdächtiger Beschäftigung. Der Experte fordert jedoch Klarheit in der Energiepolitik, eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und bessere Anreize für Fachkräfte und in der Steuerpolitik. Jetzt das komplette Interview ansehen!