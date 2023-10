Elon Musks Starlink hat mittlerweile mehr als 4.800 Internet-Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt. Jeff Bezos' Amazon fängt nun zumindest mal mit zweien an, die heute ins All starten. Auch noch den letzten Winkel der Erde mit Breitbandinternet auszustatten, hat sich bereits Elon Musk mit Starlink auf die Fahnen geschrieben. Nun zieht auch Jeff Bezos mit Amazon nach, indem er ein großangelegtes Satellitenprogramm namens Kuiper startet.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...