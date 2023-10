Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa fällt und fällt. Die Norweger mussten auch am Freitag in den ersten Morgenstunden schon erkennen, dass die Börsen sich nicht mehr für ein Engagement bei ihnen entscheiden werden. Es ging um mehr als -1,2 % nach unten. Neue Rekordtiefs sind avisiert. Der Titel ist mit dem Minus von nun ca. 10 % in der abgelaufenen Woche auf dem Weg, noch einmal einen weiteren Trend in dieser Richtung zu unternehmen. Nel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...