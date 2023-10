Lieber Aktiensegler, mal ehrlich: Hast du in den letzten Monaten oder Jahren einige Investitionen getätigt, die du bereust? Ich kann diese Frage mit einem klaren "Ja" beantworten. Nicht alles ist Gold, was in meinem Portfolio scheinbar geglänzt hat. Oder was auf dem Börsenparkett günstig aussah. Es ist die eine Seite, zu seinen Fehlern zu stehen und aus ihnen zu lernen. Der Lernaspekt ist sogar absolut elementar, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Meiner Meinung nach dürfen wir jedoch eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...