BERLIN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Angriffe aus dem Gazastreifen gegen Israel aufs Schärfste verurteilt. "Hamas eskaliert die Gewalt", schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter) am Samstag. Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssten sofort aufhören. "Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurden am Samstagmorgen in Israel nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt. Hamas erklärte den Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Die israelische Armee versetzte daraufhin das Land in Kriegsbereitschaft./sow/DP/zb