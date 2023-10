Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power war am Freitag der vergangenen Woche mit einem erheblichen Minus in das Rennen gegangen - für das Wochenende und in die neue Woche. Damit hat sich die Bilanz am Ende wieder eingetrübt: -1,5 %. Dennoch: Geht es nach Analysten, dann hat ITM Power in der neuen Woche wieder erhebliche Chancen, dass es deutlich nach oben gehen kann - oder jedenfalls mittelfristig. Die Prognosen sind jedenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...