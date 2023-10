Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat kurz vor dem Wochenende einen erneuten Paukenschlag an den Börsen hinterlassen. Die Kurse gaben um -2,3 % nach. Damit erreichte die Aktie einen Kurs von nur noch gut 0,65 Euro. Das ist ein neuer Rekord in diesem Jahr und auch für die 20er-Jahre ein Negativ-Erlebnis ersten Ranges. Der Abwärtstrend scheint sich nicht aufhalten zu lassen. Binnen der vergangenen Woche ging es an jedem einzelnen Tag nach ...

