Sachen gibt's, die hat es lange Zeit nicht gegeben: So manche Dividende ist derzeit geringer, als die Zinsen. Mit mittlerweile wieder 3,75 % auf Tages- oder auch Festgeld ist Rendite einfacher möglich. Dividendenaktien können nicht in jedem Fall mit solchen Konditionen mithalten. Aber was ist, wenn ein möglicher Zins höher liegt, als die Dividende und die Rendite, die mit der Ausschüttung verbunden ist? Im Worst-Case könnte das heißen, dass du eine schlechte Investition getätigt hast. Glücklicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...