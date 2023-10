Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am Freitag vor der neuen Woche lieferte die Aktie von ITM Power eine Überraschung. Der Titel gewann gleich mehr als 4 %. Damit hat der Titel die Chance, jetzt noch weiter nach oben auszubrechen, so die Meinung von Beobachtern - kurzfristig jedenfalls. ITM Power ist an sich im starken Abwärtstrend. Dies gilt sowohl bei Betrachtung der charttechnischen wie auch der technischen Ausgangssituation. Vor allem aber ist ...

