BERLIN (dpa-AFX) - Sondersendungen zum Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Samstagabend auf großes Interesse gestoßen. Zuschauerinnen und Zuschauer verließen sich dabei vor allem auf die öffentlich-rechtlichen Sender. Meistgesehene Sendung war die ARD-"Tagesschau" um 20 Uhr mit 6,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 28,0 Prozent. Ein direkt im Anschluss folgender ARD-"Brennpunkt" brachte es auf 4,79 Millionen (19,8 Prozent).

Im ZDF informierten sich 3,27 Millionen (17,9 Prozent) in der "heute"-Sendung um 19 Uhr und 3,14 Millionen (16,2 Prozent) in einem nachfolgenden "ZDF-spezial". Das "heute-journal" kurz vor 23 Uhr sahen noch 3,22 Millionen (17,9 Prozent).

Die vorletzte Folge von "Kommissarin Lucas" mit Ulrike Kriener in der Hauptrolle sahen im ZDF 5,75 Millionen (23,6 Prozent). Die erfolgreiche Krimireihe nimmt nach 20 Jahren Abschied. Die abschließende Folge ist am 28. Oktober zu sehen. Die Show "Verstehen Sie Spaß?" in der ARD schalteten 3,18 Millionen (14,9 Prozent) ein./sm/DP/zb