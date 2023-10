Essen (ots) -6.900 Menschen waren gestern Abend (7.10.2023) in die Grugahalle nach Essen gekommen, wo Franklin Graham die biblische Botschaft von der Hoffnung und der Liebe Gottes verkündete.Fast 260 Kirchen aus sieben großen Konfessionen unterstützten das Festival of Hope und selbst aus Bremen und Hamburg waren Gemeinden mit zahlreichen Bussen nach Essen gekommen. Der Andrang war so groß, dass viele Menschen an der Tür abgewiesen werden mussten, weil es keine Plätze mehr gab."Deine Seele ist mehr wert als der Wert der gesamten Erde. Gott liebt dich und hat dich geschaffen. Er hat dir eine Seele und einen Geist gegeben, und er hat ein Vakuum geschaffen, das nur von ihm allein gefüllt werden kann", sagte Franklin Graham, Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Association, zu den Menschen in Essen. "Es gibt nicht viele Wege zu Gott, es gibt nur einen, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat."Mit fast 7.000 Besuchern war das Festival of Hope die größte Veranstaltung dieser Art in der Region, seitdem Franklin Grahams Vater vor drei Jahrzehnten in der Grugahalle gepredigt hatte. Damals waren mehr als 8 Millionen Menschen in 59 Ländern mit der Botschaft von Jesus Christus erreicht worden.Franklin Graham freute sich, bei dieser historischen Rückkehr in die Grugahalle die vielen tausend Menschen begrüßen und zu einem Fest der Hoffnung einladen zu können. Live-Musik von den Grammy-nominierten und mit Platin ausgezeichneten Newsboys, die 33 Nr. 1-Radiohits hatten, und der christlichen deutschen Musikgruppe Veronika Lohmer & Band, machten die Veranstaltung auch zu einem musikalischen Lobpreis-Abend.Download Video und FotosHochauflösendes Film- und Bildmaterial unter: https://media.billygraham.org/Essen-2023-Medienseite/.Über die Billy Graham Evangelistic AssociationDie 1950 von Billy Graham gegründete Billy Graham Evangelistic Association verbreitet die Gute Nachricht von Jesus Christus in der ganzen Welt. Franklin Grahams erste evangelistische Veranstaltung fand 1989 statt. Seither hat er mehr als 325 Einsätze in 55 Ländern abgehalten. In diesem Jahr predigte Franklin Graham in Mexiko-Stadt, Mexiko, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, London, England, und Seoul, Korea, und Hunderttausende von Menschen besuchten diese Veranstaltungen. Er freut sich darauf, in diesem Herbst in Essen und Rom, Italien, eine Botschaft der Liebe Gottes zu verkünden. Franklin Graham ist nicht nur Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Association, sondern leitet auch Samaritan's Purse, eine internationale christliche Hilfs- und Evangelisationsorganisation, die seit Beginn des Konflikts mehr als 10 Millionen Menschen in der Ukraine geholfen hat, indem sie über 92 Millionen Kilo Lebensmittel verteilte und mehr als 1.500 Tonnen Hilfsgüter in das vom Krieg gezeichnete Land brachte.Pressekontakt:PressestelleAnfragen bitte an: presse@billygraham.org, T: 49 (0) 30 76 883-435.Original-Content von: Billy Graham Evangelistic Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171927/5620483