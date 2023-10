Bernd Wünsche (Gurupress.de) - American Lithium ist in den vergangenen Wochen etwas schwächer geworden. Die Abwärtsfahrt hält an. Dennoch: Die Aktie konnte zumindest am Freitag ein Plus von 0,7 % verbuchen. Das ist an sich nicht bemerkenswert, die Aktie hatte allerdings an den drei vorhergehenden Tagen verloren. Damit gibt es ein positives Signal. Die Nachrichten der vergangenen Wochen haben American Lithium allerdings noch nicht geholfen. ...

