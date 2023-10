So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Acatis Investment bringt Licht ins Dunkel der jüngsten Marktentwicklungen und erklärt im wO-Interview, warum der ersehnte goldene Oktober an den Finanzmärkten womöglich ausbleibt. Nach einem starken Börsenjahr 2023 hat sich die Stimmung im September schlagartig abgekühlt. Bringt der Oktober die Wende oder muss die Jahresendrallye abgesagt werden - Wie er die Chancen für Anleger derzeit einschätzt und ob im Jahr 2024 eventuell Besserung in Sicht ist: Die Antworten gibt's im Video!