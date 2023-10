Wochenausblick - Inflationszahlen und Finanzdienstleister im Fokus

Werbung







Nachdem wir im letzten Wochenausblick vermehrt ein Augenmerk auf die Konjunktur gelegt haben, werden die kommende Woche auch wieder viele Quartalszahlen veröffentlicht. Neben zahlreichen Inflationsdaten dürfen wir uns auf aktuelle Quartalsergebnisse von großen Banken freuen.



Montag:



Nicht nur für die meisten Familien, die gerade die Herbstferien genießen, startet die zweite Oktoberwoche vorerst ruhig. Auch hinsichtlich der Unternehmensberichte gibt es am Montag nicht viel zu erwarten. Für viele Finanzminister und weitere Experten beginnt jedoch eine spannende Konferenz in Marrakesch, Marokko. Auf dem einmal im Jahr abgehaltenen Meeting, diskutieren die Chefs der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds mit zahlreichen Experten über Fragen globaler Bedeutung, Armutsentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung sowie die Wirksamkeit der Hilfen. Die gesamte Konferenz wird am 9. Oktober beginnen und voraussichtlich am 15. Oktober enden. Außerdem lohnt es sich ein Blick auf die neusten Daten zur Industrieproduktion in Deutschland und den Sentix-Indikator zum Investorenvertrauen zu werfen.









Dienstag:



Am frühen Dienstagmorgen wird die Leistungsbilanz von Japan veröffentlicht. Der Dienstag hält zudem das erste Mal in der Woche wichtige Unternehmensdaten für uns bereit. Nennenswert sind unter anderem die Aktiengesellschaften PepsiCo sowie Procter&Gamble. P&G gehört zu den größten Konsumgüterherstellern weltweit, doch seit Jahresbeginn läuft es für die Aktie eher verhalten (-5,54%) - und das trotz Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Geschäftsjahr. In Deutschland dürfen wir uns auf Geschäftszahlen des Fußballvereines Borussia Dortmund freuen. Zusätzlich starten wir am Dienstag mit den ersten Verbraucherpreisdaten der Woche, mitunter aus den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Griechenland, Tschechien und Ungarn.









Mittwoch:



Am Mittwochmorgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt den monatlichen und jährlichen harmonisierten Verbraucherpreisindex für Deutschland. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex gilt als wichtiger Indikator und Orientierung für die EZB. Im Verlauf des Tages werden in den USA diverse Erzeugerpreisindizes bekannt gegeben, am Abend folgt dann das FOMC Protokoll. Die FOMC Protokolle werde ca. drei Wochen nach dem FOMC Meeting veröffentlicht und geben einen genauen Einblick in den Entscheidungsprozess über die jüngsten Zinsentscheidungen. Besonders wegen möglicher Rückschlüsse auf zukünftige Zinsentscheide werde diese Protokolle mit Spannung erwartet.







Donnerstag:



Am nächsten Tag folgt die USA mit der Veröffentlichung ihrer Inflationszahlen, daneben werden die Zahlen zu den Erstanträgen für Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Weitere Konjunkturdaten kommen aus England, wie z.B. die Industrieproduktion, das monatliche Bruttoinlandsprodukt oder die Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe. Außerdem können wir uns auf diverse Quartalszahlen freuen: Unter anderem von Südzucker, Walgreens Boots Alliance, Dominos Pizza und Delta Air Lines. Der börsennotierte Zuckerproduzent Südzucker war zuletzt in den Medien wegen einem ausgebrochenen Brand in einer seiner Fabriken in Bayern. Das in der Nacht vom 4. - 5. Oktober entstandene Feuer verursachte nach ersten Schätzungen einen niedrigen sechsstelligen Schaden.







Freitag:



Zum Ende der Handelswoche erreichen uns wichtige Konjunkturzahlen aus China. Neben den Daten zu der Handelsbilanz werden Inflationszahlen bekannt gegeben. Zusätzlich veröffentlichen einige Euroländer wie Spanien, Polen oder Frankreich ihre Verbraucherpreise. Neben der Industrieproduktion der Eurozone wird das von Reuters/Uni Michigan gemessene Verbrauchervertrauen für die USA bekannt gegeben. Ein weiteres Highlight am Freitag werden die Quartalsergebnisse der Finanzdienstleister sein, darunter Blackrock, Citigroup, JPMorgan Chase und die Schweizerische Nationalbank.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie darüber hinaus auf unserer Homepage. Egal ob brandheiße News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer.







