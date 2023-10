Großenlüder-Kleinlüder (ots) -Die Hälfte aller Reisetage mit Übernachtungen verbringen die Deutschen im eigenen Land. Hierzu trägt auch der Trend bei, dass Nachhaltigkeit in Bezug auf die Art und Weise des Reisens für Touristen eine immer wichtigere Rolle spielt. Viele wunderbare Naturregionen laden Familien, Singles und Gruppen zu Freizeitsport- und Verwöhnurlaub ein.Ein beliebtes Ausflugsziel für Reisende, die Natur und Wellness auf angenehme Art miteinander verbinden wollen, ist die stilvolle Hessenmühle. Idyllisch liegt es im Tal der Kalten Lüder fast genau in der geografischen Mitte Deutschlands. Seit mehr als 60 Jahren konzentriert sich die Familie Koch mit Herzblut auf das Wohlbefinden von Reisenden und Wanderern.Ideal ist das Naturresort (http://www.landgasthof-hessenmuehle.de) als Start- und Zielort für kurze und längere Wander- und Radtouren.Direkt an der Hessenmühle ist der Ausgangspunkt des permanenten Wanderwegs "Wald- und Wiesengenuss - Auszeit zwischen Rhön und Vogelsberg" des Deutschen Volkssportverbands (DVV). Der Rundwanderweg kann wahlweise über 6 oder 10 Kilometer begangen werden.Im Naturpark Hoher Vogelsberg lädt der Premiumrundweg "Vulkanring Vogelsberg" ein, Europas größtes erloschenes Vulkangebiet in mehreren Tagesetappen zu umrunden.Gemeinsam mit dem Naturpark Hessische Rhön hat die Gemeinde Großenlüder, zu der Kleinlüder gehört, 20 Wanderwege konzipiert. Auf insgesamt 130 Kilometern kann man die Umgebung erkunden. Blaue Schilder mit und der Bezeichnung "Rhön-Rundweg-Großenlüder" in weißer Schrift weisen den Weg.Das UNESCO-Biosphärenreservat bietet vielfältige Möglichkeiten, die Rhön bei Tag und Nacht zu entdecken. Reizvolle Ziele sind das Rote und das Schwarze Moor in der Hochrhön.Ein nachhaltiges Naturerlebnis ist es auch, die Rhön mit ihren Bergen und Kuppen, ihren langgezogenen Hochebenen, Tälern und Flussläufen, Burgen und Schlössern auf dem Fahrrad zu erkunden. Will man dabei mehr über die Umgebung erfahren, kann man sich einer geführten Tour anschließen. Für Tagesausflüge können E-Bikes im Naturresort Landgasthof Hessenmühle (http://www.landgasthof-hessenmuehle.de) ausgeliehen werden.Nach der Rückkehr darf man sich auf die vielfältigen Wellnessmöglichkeiten freuen, die der Mühlen-Spa der Hessenmühle bietet. Bei entspannenden Massagen, wohltuenden Peelings, Packungen und Bädern, Fußpflege und Maniküre kann man die Seele baumeln lassen. Die intensive Wirkung der edlen Aroma-Öle und hochwertigen Pflegeprodukte bringen tiefe Entspannung. Die eigene BioTech-Formel der Produkte kombiniert mit dem Fachwissen des geschulten Personals sorgt für überzeugende Resultate. Hier lassen die Gäste die Anstrengung des Wandertags hinter sich und schöpfen neue Energie für den nächsten Ausflug.Entspannung pur ermöglicht auch die naturnah und ursprünglich gestaltete Saunalandschaft zwischen den Naturteichen und den Wäldern des Himmelsbergs. Die positive Wirkung des Saunierens auf unseren Geist, den Körper und unsere Gesundheit ist hinlänglich bekannt. Der Schwitzstall mit stündlichen Aroma-Aufgüssen, die Bio-Sauna und das Dampfbad bieten eine attraktive Auswahl für jeden Sauna-Fan. Für Abkühlung sorgen ein Bad im Naturteich oder der kalte Guss aus dem Kippeimer. Das kühle Quellwasser, die frische, reine Luft, der Ruhebereich mit Relax-Liegen und Wasserbett geben dem Wohlgefühl den letzten Schliff. Das schwimmende Hausboot "Liberty" lädt zu einem ganz besonderen Ruheerlebnis ein.Zum Abschluss des Tages kann man auf der Terrasse mit Blick über die Naturteichedie entspannte Atmosphäre und das Dolce Vita des Lüdertals genießen.Weitere Informationen unter: www.landgasthof-hessenmuehle.dePressekontakt:Landgasthof HessenmühleHessenmühle 136137 Großenlüder-KleinlüderTel: +49 6650 988-0Fax +49 6650 988-88info@landgasthof-hessenmuehle.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Landgasthof Hessenmühle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169845/5620645