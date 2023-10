ROM (dpa-AFX) - Nach den Großangriffen der islamistischen Hamas verfolgt Papst Franziskus mit "Sorge und Schmerz" die Ereignisse in Israel. "Ich bete für alle, die Stunden des Terrors und der Angst erleben und darauf warten, dass die Waffen endlich schweigen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag nach dem traditionellen Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom. Die Menschen sollten begreifen, dass Terrorismus und Krieg zu keiner Lösung führten, sondern nur zum Tod und Leiden vieler Unschuldiger.

Der Pontifex brachte seine Verbundenheit mit den Familien der Opfer zum Ausdruck, nachdem in Israel die "Gewalt noch schneller ausgebrochen ist und Hunderte Tote und Verletzte gefordert hat". Franziskus rief die Gläubigen auf, für den Frieden zu beten. "Krieg ist eine Niederlage, jeder Krieg ist eine Niederlage", so der 86-jährige Argentinier weiter./rme/DP/he