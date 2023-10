Gelsenkirchen - Zum Abschluss des neunten Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 auch das zweite Spiel unter Interimstrainer Matthias Kreutzer verloren. Gegen Hertha BSC unterlagen die Schalker zu Hause am Ende mit 1:2.



Für die Tore der Berliner sorgten Smail Prevljak in der 41. und Fabian Reese in der 51. Minute. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit zwar bemüht, konnten die nächste Niederlage aber nicht verhindern. Es reichte lediglich noch zum Anschlusstreffer durch Yusuf Kabadayi in der 80. Minute. Die letzten Minuten mussten die Königsblauen nach einer Gelb-Roten Karte für Kenan Karaman mit einem Mann weniger auf dem Platz absolvieren.



Durch die Pleite steht Schalke in der Tabelle weiter auf Rang 16, während Hertha auf den neunten Platz vorrückt. Für Schalke geht es nach der Länderspielpause am 22. Oktober in Karlsruhe weiter, Hertha ist zeitgleich in Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig - SC Paderborn 07 1:3, Holstein Kiel - SV 07 Elversberg 1:1.

