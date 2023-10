Der Wert des Goldes, rund 6.349 Unzen, liegt bei rund 11,7 Millionen US-Dollar. Damit ist dies ein Rekordwert, der von der japanischen Zollbehörde versteigert wird. Das Gold sammelte sich von 2015 bis 2017 an diversen Flughäfen an, meist in Form von Schmuck. Die Regierung hat alles zu Ein-Kilo-Goldbarren verarbeitet. Mit den illegalen Goldimporten sollte wohl die Verbrauchssteuer umgangen werden. Der Erlös der Auktion geht dann an die japanische Staatskasse. Japanische Investoren hatten dieses ...

