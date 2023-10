Berlin - Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel will das Bundesentwicklungsministerium seine Zusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten überprüfen. "Wir haben auch bisher schon streng darauf geachtet, dass unsere Unterstützung für die Menschen in den palästinensischen Gebieten dem Frieden dient und nicht den Terroristen, aber diese Angriffe auf Israel sind eine fürchterliche Zäsur", sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Sonntag.



Man werde deshalb das gesamte Engagement für die palästinensischen Gebiete "auf den Prüfstand" stellen. "Wir wollen bei dieser Überprüfung vor allem mit Israel besprechen, wie wir dem Frieden in der Region und Sicherheit für Israel mit unseren Entwicklungsprojekten am besten dienen können", so Schulze. Denn auch Israel habe ein Interesse daran, dass die Menschen in den palästinensischen Gebieten langfristig in "Stabilität" leben könnten. "Wir werden uns dabei auch mit unseren internationalen Partnern abstimmen, um möglichst koordiniert vorzugehen", fügte die Ministerin hinzu.

