JAKARTA (dpa-AFX) - Indonesia will on Monday see September results for its consumer confidence index, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity. In August, the index score was 125.2.



Also, the markets in Japan (Sports Day), Taiwan (National Day) and South Korea (Hangul Day) are closed on Monday. Japan and South Korea return to action on Tuesday, while Taiwan is off until Wednesday.



