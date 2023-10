ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Landtagswahlen

Eine Partei, die auch nach der Bundestagswahl 2025 den Kanzler stellen will, kann sich kaum damit abfinden, in gleich zwei wichtigen Landtagswahlen unter ferner liefen ins Ziel zu trudeln. Wenn es Scholz und seinen Leuten nicht gelingt, die SPD wieder auf breitere Beine zu stellen, dürften all die spitzfindigen Rechnungen rund um ein neues Ampel-Projekt nicht aufgehen. Zumal die Streitereien in diesem Dreierbündnis ein Grund für die Probleme sind. Hessen ist nicht Berlin und Bayern nicht der Bund - doch Scholz wird umsteuern müssen. So wenig ihm das auch gefallen mag./yyzz/DP/zb