TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden, darunter eine von Mahmad Kaschta, einem hochrangigen Mitglied der Marine. Die IDF habe ferner eine operative Einrichtung der Hamas ins Visier genommen, die sich in einer Moschee in der Stadt Dschabalia befunden habe, hieß es.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Bei dem Angriff wurden laut einem IDF-Sprecher mindestens 700 Menschen in Israel getötet, mehr als 2100 weitere verletzt. Israel startete Gegenangriffe. Dabei wurden mindestens 413 Menschen getötet, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Hamas feuerte am Sonntagabend weitere Raketen Richtung Israel ab./ln/DP/zb