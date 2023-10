Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat zweifellos auch in der vergangenen Woche an den Aktienbörsen kein gutes Bild abgegeben. Die Norweger haben am Ende einen Verlust von mehr als -12 % hinnehmen müssen. Das Wasserstoff-Unternehmen ist damit noch schwächer - relativ betrachtet zum wirtschaftlichen Ergebnis oder auch zur Stimmung rund um die eigene Aktie - als die Konkurrenz von Plug Power oder ITM Power. Dennoch gibt es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...