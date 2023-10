DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Öl haussiert nach Hamas-Attacke auf Israel

SCHANGHAI/SYDNEY (Dow Jones)--Der Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel bestimmt zum Start in die neue Woche das Geschehen auch an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien. Während die Börsen in Tokio und Seoul feiertagsbedingt geschlossen sind und in Hongkong der Handel wegen einer Taifunwarnung zunächst ausgesetzt wurde, geht es in Schanghai am ersten Handelstag nach den Feiertagen der sogenannten Goldenen Woche um 0,7 Prozent abwärts. Der australische Aktienmarkt liegt 0,2 Prozent im Plus, gestützt von Aktien des Energiesektors, die dem Ölpreis nach oben folgen.

Am Ölmarkt ziehen die Preise nach dem Hamas-Angriff kräftig an, getrieben von Befürchtungen, dass der Krieg auch auf andere Länder der Region übergreifen könnte. Die Sorten Brent und WTI verteuern sich zeitweise um gut 5 Prozent. Gefragt sind dagegen vermeintlich sichere Häfen wie Gold und auch der US-Dollar.

Unter den Aktien der Ölbranche steigen Santos in Sydney um 3,6 Prozent und Woodside um 2,9 Prozent.

In Schanghai gehören Aktien von Automobilherstellern und Zulieferern zu den wenigen Gewinnern, nachdem die Elektroauto-Marke Aito starke Auftragseingänge veröffentlicht hat. Hinter Aito steht der Informations- und Kommunikationstechnologiekonzern Huawei. Die Aktien der Huawei-Zulieferer ShenZhen QiangRui Precision Technology und Shenzhen Increase Technology springen um je 20 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.970,40 +0,2% -1,0% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag 08:00 Schanghai-Comp. 3.088,94 -0,7% -0,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Handel wg. Taifunwarnung ausgesetzt 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.166,45 -0,3% -2,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.416,54 -0,0% -5,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0551 -0,1% 1,0558 1,0545 -1,4% EUR/JPY 157,39 -0,0% 157,40 156,95 +12,1% EUR/GBP 0,8652 +0,0% 0,8651 0,8651 -2,2% GBP/USD 1,2195 -0,1% 1,2202 1,2188 +0,8% USD/JPY 149,17 +0,0% 149,10 148,84 +13,8% USD/KRW 1.344,38 -0,0% 1.344,38 1.347,74 +6,5% USD/CNY 7,1826 -0,1% 7,1826 7,1846 +4,1% USD/CNH 7,2984 -0,2% 7,3094 7,3067 +5,4% USD/HKD 7,8293 -0,0% 7,8322 7,8314 +0,3% AUD/USD 0,6350 -0,1% 0,6357 0,6366 -6,8% NZD/USD 0,5966 -0,0% 0,5967 0,5959 -6,1% Bitcoin BTC/USD 27.958,29 +0,1% 27.943,39 27.557,24 +68,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,06 82,79 +3,9% +3,27 +10,6% Brent/ICE 87,70 84,58 +3,7% +3,12 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,55 1.833,08 +1,0% +18,47 +1,5% Silber (Spot) 21,78 21,61 +0,8% +0,17 -9,2% Platin (Spot) 887,35 881,10 +0,7% +6,25 -16,9% Kupfer-Future 3,67 3,63 +1,0% +0,04 -3,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

