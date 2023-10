Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

Julius Bär kündigt Veränderungen in der Geschäftsleitung an



09.10.2023 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Per 2024 wird Julius Bär Veränderungen an der regionalen Struktur der Gruppe vornehmen, einen dedizierten Verantwortungsbereich für das Kundenerlebnis schaffen und den Stellenwert der Mitarbeiterführung und der Kultur weiter stärken. In diesem Zusammenhang ernennt die Gruppe neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Die Veränderungen auf der Struktur- und Führungsebene sind darauf ausgelegt, die Zielerreichung für den strategischen Zyklus 2023-2025 und darüber hinaus weiter voranzutreiben. Zürich, 9. Oktober 2023 - Die Julius Bär Gruppe ergänzt ihre Geschäftsleitung mittels einer Reihe interner Beförderungen und ausgewählter Neueintritte. Die Geschäftsleitungen der Julius Bär Gruppe AG und der Bank Julius Bär & Co. AG werden per 2024 beide aus folgenden Personen bestehen: Philipp Rickenbacher , Chief Executive Officer

, Chief Executive Officer Nic Dreckmann, Chief Operating Officer & Deputy Chief Executive Officer Regionen und Kunden: Sonia Gössi , Schweiz & Europa

, Schweiz & Europa Carlos Recoder Miralles , Amerika & Iberische Halbinsel

, Amerika & Iberische Halbinsel Rahul Malhotra , Emerging Markets*

, Emerging Markets* Jimmy Lee , Asien

, Asien Thomas Frauenlob , Intermediaries & Family Offices

, Intermediaries & Family Offices Sandra Niethen, Client Strategy & Experience Produkte und Anlagelösungen: Luigi Vignola , Markets

, Markets Yves Bonzon , Investment & Wealth Management Solutions, Chief Investment Officer

, Investment & Wealth Management Solutions, Chief Investment Officer Nicolas de Skowronski, Investment & Wealth Management Solutions, Wealth Management Solutions Strategie, Stakeholder-Beziehungen und Corporate Functions: Evie Kostakis , Chief Financial Officer

, Chief Financial Officer Guido Ruoss , Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs

, Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs Oliver Bartholet , Chief Risk Officer

, Chief Risk Officer Christoph Hiestand, Group General Counsel Die Veränderungen in der regionalen Struktur ermöglichen mehr Nähe zu den Kunden und ihren Bedürfnissen und beschleunigen dadurch das Wachstum der Gruppe. Die neu geschaffene Division Client Strategy & Experience wird globale Standards in der Kundenbetreuung setzen und Support, Segmentmanagement, Marketing und Front Risk Management für alle Regionen bieten. Mit der Vertretung von Human Resources in der Geschäftsleitung trägt die neue Führungsstruktur der Bedeutung von Mitarbeitenden und Kultur als Teil des strategischen Zyklus «FOCUS - SCALE - INNOVATE» Rechnung. CEO Philipp Rickenbacher kommentierte die Veränderungen: «Unser übergeordnetes Ziel ist vollkommen darauf ausgerichtet, Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Stakeholder zu schaffen - dies ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Die Organisationsstruktur und unser neu zusammengesetztes Führungsteam, bestehend aus internen und neuen Talenten, werden die Dynamik und Kontinuität schaffen, die wir zur Erreichung unserer Ziele benötigen. Dies ist zudem die optimale Aufstellung, um von den Wachstumschancen in unserer Branche zu profitieren.» Weitere Änderungen per 2024 Yves Robert-Charrue hat sich entschieden per 2024 die Gruppe zu verlassen und wird daher als Geschäftsleitungsmitglied zurücktreten. Philipp Rickenbacher sagte: «Die heutige unangefochtene Position von Julius Bär in der Schweiz, Europa und dem Nahen Osten verdanken wir der Leistung von Yves Robert-Charrue und seinen Teams. Yves ist seit 2009 ein sehr geschätzter und angesehener Mitarbeiter und ich möchte ihm für seine Führungstätigkeit und Loyalität herzlich danken. Für seine weitere berufliche und private Zukunft wünsche ich ihm das Allerbeste.» Beatriz Sanchez tritt gemäss Ihrem Wunsch ebenfalls aus der Geschäftsleitung zurück. Sie wird ab Januar 2024 die operative Verantwortung abgeben und eine strategische Rolle als Chair of Americas bei Julius Bär übernehmen. Philipp Rickenbacher fügte hinzu: «Beatriz Sanchez hat bei der Neuausrichtung des Geschäfts in der Region Amerika eine zentrale Rolle gespielt und dieses erfolgreich für zukünftiges Wachstum aufgestellt. Für ihren herausragenden Beitrag bin ich ihr äusserst dankbar und freue mich sehr, dass sie uns in ihrer neuen Rolle erhalten bleibt.» Informationen zu den neuen Geschäftsleitungsmitgliedern Sonia Gössi, Schweiz & Europa, wechselt per 1. Januar 2024 von UBS zu Julius Bär. Bei UBS war sie zuletzt für den Sektor Wealth Management Europa International Nord verantwortlich. Sie begann ihre Kariere in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung und stiess 2004 zur UBS, wo sie leitende Funktionen mit Kundenkontakt im Wealth Management sowie verschiedene Positionen im Bereich Risikokontrolle und -management besetzte. Carlos Recoder Miralles, Amerika & Iberische Halbinsel, leitet aktuell die Region West- und Nordeuropa & Luxemburg bei Julius Bär. Er stiess 2016 zur Bank, nachdem er von 1997 bis 2016 bei der Credit Suisse tätig war, zuletzt als Leiter Private Banking Westeuropa. Rahul Malhotra, Emerging Markets, ist derzeit zuständig für den Bereich Global India (in- und ausserhalb Indiens wohnhafte Kunden), Japan und Kunden aus Asien, die von der Schweiz und von Japan aus betreut werden. Er stiess 2021 von J.P. Morgan zu Julius Bär. Rahul wird in erster Linie von Dubai aus tätig sein, da dieses Finanzzentrum eine zentrale Rolle in den genannten Wachstumsmärkten spielt. Thomas Frauenlob, Intermediaries & Family Offices, wird per 1. April 2024 von UBS zu Julius Bär stossen. Er leitet derzeit das Global Financial Intermediaries Business. Zuvor war er für das Schweizer Global Family Office und das Schweizer Ultra-High-Net-Worth-Geschäft zuständig. Seine Karriere bei UBS begann im Jahr 2010 als Leiter Aktien Schweiz. Davor arbeitete er im institutionellen Geschäft der Deutschen Bank und von Goldman Sachs. Sandra Niethen, Client Strategy & Experience, ist seit 2020 Chief of Staff und Head of Strategy bei Julius Bär. Ihre über 20-jährige Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche umfasst eine Reihe von leitenden Funktionen in den Bereichen Private Wealth und Asset Management sowie Führungspositionen in der internationalen Kundenberatung, der Strategieentwicklung und dem Vertriebsmanagement bei der Deutschen Bank und DWS. Guido Ruoss, Chief Human Resources Officer & Corporate Affairs, verantwortet seit 2015 den Bereich Global Human Resources bei Julius Bär. Zuvor war er in der Division Investment Solutions der Bank für das Business- und Produktmanagement zuständig. Er ist seit 2008 bei Julius Bär tätig. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre in der Vermögensverwaltung und im Bereich alternative Anlagen. Christoph Hiestand, Group General Counsel, ist seit 2001 bei Julius Bär tätig, seit 2009 als Group General Counsel. Vor seiner Zeit bei Julius Bär war er als Rechtsberater bzw. -anwalt in Kanzleien in Deutschland und in der Schweiz tätig. * Die Region «Emerging Markets» beinhaltet die Märkte «Global India» (On- und Offshore), Mittlerer Osten & Afrika, Zentral- & Osteuropa, Israel, Griechenland und Türkei. Wichtige Termine Das Interim Management Statement von Julius Bär für die ersten zehn Monate des Jahres wird wie geplant am 20. November 2023 publiziert. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt am 1. Februar 2024. Kontakte Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888 Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256 Über Julius Bär Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2023 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 441 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst. Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an über 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung