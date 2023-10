Preisgekrönte Führungskraft im Bereich Geschäftsentwicklung und Betrieb übernimmt neu geschaffene Position des Chief Learning Officer

BELLINGHAM, Washington, Oct. 09, 2023®, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet" und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute die Ernennung von Bryon Ellington zum Chief Learning Officer bekanntgegeben, der für die Entwicklung maßgeschneiderter, maklerorientierter Schulungen und Coachings verantwortlich ist.



Ellington, ein erfahrener Profi mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche und im Coaching, bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrung zu eXp Realty. Er wird sich auf die Entwicklung von maklerorientierten Schulungen auf allen Ebenen konzentrieren und damit einen neuen Standard für den Erfolg in der Immobilienbranche setzen.

"Das Engagement von Herrn Ellington für den Erfolg von Immobilienmaklern passt perfekt zu unseren Werten, und er ist hervorragend darin, Wachstum und neue Einnahmequellen zu fördern", so Glenn Sanford, Gründer und CEO von eXp Realty. "Unter seiner Führung wird eXp Realty das führende Maklerunternehmen im Bereich der Ausbildung werden, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung der besten Ausbildung und Ressourcen liegt, um unsere Makler zu unterstützen. Im Laufe seiner Karriere hat Herr Ellington vielen Maklern dabei geholfen, unglaubliche Auszeichnungen zu erhalten, ihre Produktivitätskennzahlen zu steigern und ihr Geschäft auszubauen."

Ellingtons Leidenschaft ist es, Unternehmern in der Immobilienbranche beim Aufbau von Unternehmen zu helfen, die ihre Träume übertreffen. "Ich freue mich, dem Team von eXp Realty beizutreten und dazu beizutragen, dass Immobilienmakler ihr volles Potenzial ausschöpfen können", sagte er. "Egal, ob Sie ein neuer Makler sind oder ein großes Team leiten, mit eXp können Sie Ihr Geschäft weiter ausbauen und Ihre Ziele übertreffen."

Ellingtons beeindruckender Karriere umfasst bemerkenswerte Führungspositionen, zuletzt als Chief Operating Officer und Chief Development Officer bei Century 21. Außerdem war er bei Keller Williams als Chief Product Officer und Chief Operating Officer von KW Worldwide International Franchising tätig. Darüber hinaus war er Chief Learning Officer und erhielt für seine Leistungen vier Jahre in Folge die Auszeichnung "T125 Top Training Companies" der Zeitschrift Training und wurde in die Hall of Fame aufgenommen.

Zuvor hatte er bei Anywhere (Realogy) erfolgreich die Schulungs- und Coachingabteilungen für alle Franchisemarken und unternehmenseigenen Betriebe aufgebaut und geleitet.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, Virbela® und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 89.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, mit dem Magazin SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://expworldholdings.com.

"Safe Harbor"-Erklärung

Diese Mitteilung enthält möglicherweise Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen, die Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und gleichzeitig die Umsätze zu steigern, sowie andere Risiken, die in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Anlegerkontakt

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba1c70f4-dd70-43ad-b440-7b1197f7200d