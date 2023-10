Nach einer mehrmonatigen Talfahrt deutet sich bei der historisch günstig bewerteten IT-Aktie eine nachhaltige Trendwende an. Am 1. Oktober 1983 wurde Datagroup gegründet. Stand damals die Entwicklung von Software im Fokus, agieren die Schwaben 40 Jahre und rund 30 Firmenübernahmen später als einer der führenden Full-IT-Outsourcing-Dienstleister in Deutschland.

