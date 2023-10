Nachdem die erhoffte Porto-Erhöhung nicht erlaubt wurde, könnte die DHL Group Standardbriefe langsamer zustellen. So erklärte die für das Brief- und Paketgeschäft zuständige Managerin Nikola Hagleitner: "Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist, und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt."Sie betonte, dass der Preis für den Prio-Brief dann höher liegen müsste als das aktuelle Porto. Sie räumte aber auch ein: "Aber wir reden nicht über ...

