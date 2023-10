EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group schließt die erste Phase ihres europaweiten Gebrauchtwagen-Produktionsnetzwerks ab



09.10.2023 / 07:30 CET/CEST

AUTO1 Group schließt die erste Phase ihres europaweiten Gebrauchtwagen-Produktionsnetzwerks ab Die Eröffnung von 3 neuen internen Produktionsstandorten in Frankreich, Schweden und Österreich sind zentrale Pfeiler der Rentabilitäts- und Wachstumsstrategie der Gruppe

AUTO1 Group betreibt nun 10 Produktionszentren in ganz Europa

Interne Produktionskapazität von bis zu 179.900 Fahrzeugen pro Jahr bei voller Auslastung Berlin, 9. Oktober 2023 - AUTO1 Group, Europas führende digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute drei neue Produktionszentren zur Aufbereitung von Gebrauchtwagen für Autohero in Frankreich, Schweden und Österreich bekannt. Mit diesen Eröffnungen schließt das Unternehmen die erste Phase seines paneuropäischen internen Netzwerks ab. Die zusätzlichen Anlagen erhöhen die gesamte Retail-Produktionskapazität der AUTO1 Group um 22% von 147.400 auf 179.900 Fahrzeuge pro Jahr bei voller Auslastung. Mit ihren zehn internen Zentren hat die Gruppe eine starke europäische Präsenz für die Gebrauchtwagenproduktion geschaffen und damit das Fundament für das weitere Wachstum ihres Autohero-Geschäfts gelegt. Die neuen Zentren sind ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen auf dem Weg zu seinem Ziel, mehr als 90% aller Retail-Fahrzeuge selbst aufzubereiten. Das Insourcing der Gebrauchtwagenproduktion ermöglicht es Autohero, jeden Schritt des Prozesses vollständig zu kontrollieren. Zu den Produktionsschritten gehören die Qualitätskontrolle, die Aufarbeitung, die Reinigung sowie die Aufnahme von Fotos und Videos, um eine hervorragende Qualität der Fahrzeuge zu gewährleisten. Das Werk in Montataire in Frankreich, 70 km von Paris entfernt, erstreckt sich über eine Fläche von 71.500 m². Der französische Produktionsstandort von Autohero erhöht die konzerneigene Produktionskapazität um 25.000 Fahrzeuge pro Jahr bei voller Auslastung und hat seinen Betrieb bereits aufgenommen. Die Gruppe schafft insgesamt mehr als 250 Arbeitsplätze für Autospezialisten in verschiedenen Positionen. Die Anlage in Wien, Österreich, umfasst 7.000 m² und das Produktionszentrum in Arlandastad, Schweden, 40 km von Stockholm entfernt, umfasst 8.000 m² für die Aufbereitung von Gebrauchtwagen. Das schwedische Werk erhöht die interne Produktionskapazität um bis zu 4.500 Fahrzeuge und der österreichische Standort um 3.000 Autos pro Jahr bei voller Auslastung. AUTO1 Group schafft insgesamt mehr als 25 Arbeitsplätze für Autospezialisten in verschiedenen Bereichen der Produktion pro Standort. Beide Gebrauchtwagen-Produktionszentren haben den Betrieb bereits aufgenommen. Christian Bertermann, CEO und Mitbegründer der AUTO1 Group, sagt: "Wir freuen uns, mit der Eröffnung drei neuer Standorte in Europa einen weiteren wichtigen Meilenstein unserer Insourcing-Strategie zu erreichen. Die Zentren in Frankreich, Schweden und Österreich sind wichtige Bestandteile für unser zukünftiges Wachstum und werden unsere Autohero-Kunden mit Fahrzeugen in hervorragender Qualität begeistern." Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2022 einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



