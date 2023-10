Brüssel (ots/PRNewswire) -Der kroatische Zementhersteller NEXE legt den Grundstein für eine unternehmensweite digitale Reise, beginnend mit bedeutenden Verbesserungen bei energieintensiven Prozessen.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen im Bereich industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass NEXE d.d. (https://urldefense.com/v3/__https:/www.nexe.hr/en/tvrtke/nexe-d-d/__;!!JhrIYaSK6lFZ!smteHhuVKfNlClrrJbEpoT9rpZZOicIO0vXzXY76tUWCYeNBamf9scua5r1qfkWG9IJj5YpG_hLT9hKr1ZGt9IFCzwWWkVy7Xoo$) mithilfe von Digitalisierung Veränderungen an seinen Produktionsprozessen einführt. Diese sollen dem Unternehmen einen zusätzlichen Mehrwert auf dem Weg zur weiteren Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks bieten.In Kombination mit der Nutzung alternativer Roh- und Brennstoffe erreicht das Unternehmen diese Ziele durch den Einsatz der FactoryTalk® Analytics Pavilion8® (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/operationsuite/pavilion8.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) Model Predictive Control (MPC)-Lösung in Kombination mit Performance Management-Dashboards auf Basis der ThingWorx IIoT-Plattform (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/innovationsuite/thingWorx-iiot-platform.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire). Diese ist Teil der FactoryTalk® InnovationSuite (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/innovationsuite.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire), powered by PTC (https://www.ptc.com/de/about).Die NEXE-Gruppe (https://urldefense.com/v3/__https:/www.nexe.hr/en/__;!!JhrIYaSK6lFZ!smteHhuVKfNlClrrJbEpoT9rpZZOicIO0vXzXY76tUWCYeNBamf9scua5r1qfkWG9IJj5YpG_hLT9hKr1ZGt9IFCzwWW-p8hbzk$) ist ein bekanntes Unternehmen im Baustoffsektor Kroatiens sowie der Region und auf Zement, Beton, Zuschlagstoffe, Betonelemente, Dachziegel und Ziegel spezialisiert.Die künftig von NEXE d.d. eingesetzte Architektur wurde von Data Science-Teams von Rockwell Automation und Kalypso entwickelt, einer Tochterfirma von Rockwell Automation. Die Pavilion8 MPC-Lösung bietet eine intelligente Ebene, die auf den Automatisierungssystemen aufsetzt und kontinuierlich aktuelle und prognostizierte Betriebsdaten auswertet. Sie vergleicht diese Daten mit den gewünschten Ergebnissen und gibt neue Kontrollziele vor, um Prozessschwankungen zu reduzieren, die Leistung zu verbessern und die Effizienz zu steigern - alles autonom und in Echtzeit.Die Daten für die MPC-Software stammen aus mehreren Quellen, einschließlich der ThingWorx-Lösung, einer vollständigen End-To-End-Technologieplattform, die für das Industrial Internet of Things (IIoT) entwickelt wurde. Diese liefert Tools und Technologien, um leistungsstarke Anwendungen und Augmented-Reality-Erlebnisse (AR) schnell zu entwickeln und einzusetzen.Danijel Koren, Werksleiter bei NEXE d.d., sagt: "Dies ist ein großer Schritt auf einem für die gesamte Gruppe bedeutenden Weg. Wir möchten alle Systeme miteinander verknüpfen und die erhobenen Betriebsdaten den Menschen an die Hand geben, die damit etwas bewirken können. Die ersten Ergebnisse deuten auf einen Erfolg in Bezug auf Einsparungen und Effizienz hin; wir gehen von einer Amortisationszeit von weniger als einem Jahr aus."Pierre Teszner, Regional Vice President für Mittel- und Osteuropa bei Rockwell Automation, fügt hinzu: "Der Beginn jeder digitalen Reise ist aufregend und wir freuen uns, NEXE dabei zu helfen, sein Potenzial auszuschöpfen. Dieses Modell beinhaltet eine umfassende Datenerfassung, Analyse und Intervention in Echtzeit mit spürbaren Ergebnissen hinsichtlich Einsparungen. Es hat sich in anderen Anwendungen rund um den Globus bereits als sehr erfolgreich erwiesen, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was NEXE erreichen wird."Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.