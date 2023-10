NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienischen Banken sollten im dritten Quartal erneut von einem höheren Zinsüberschuss und einer immer noch niedrigen Risikovorsorge profitiert haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte die immer noch schwachen Gebühreneinnahmen sowie das saisonal schwächere Handelsgeschäft kompensiert haben. Sie geht von einer weiteren Anhebung der Ziele für den Zinsüberschuss und das Nettoergebnis aus. Intesa Sanpaolo bleibt Lees bevorzugter Titel. Doch auch Unicredit biete eine attraktive Rendite, betonte die Expertin./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2023 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

