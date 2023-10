BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Ricarda Lang hat nach den Einbußen der Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ein Ende offener Streitigkeiten in der Koalition im Bund angemahnt. Es gehe jetzt darum, wieder mehr Vertrauen zu gewinnen, sagte Lang am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Man müsse zeigen, dass man die Kompetenz habe, die Alltagsprobleme der Menschen zu lösen. Dabei gehe es nicht um eine Sichtweise, wer in der Koalition gewinne oder verliere. "Das schaffen wir nicht gegeneinander, das schaffen wir nur zusammen."

Mit Blick auf mögliche Konsequenzen in der Migrationspolitik machte sich Lang für rasche Arbeitsmöglichkeiten stark. "Wer hier ankommt, soll ab dem ersten Tag arbeiten können." Nötig sei außerdem, bei der Verteilung von Migranten in Europa voranzukommen. Zudem bräuchten die Kommunen mehr finanzielle Unterstützung. Die vom Bund vorerst zugesagte eine Milliarde Euro zusätzlich reiche nicht aus./sam/DP/zb