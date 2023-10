Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Wer Plug Power im Depot hat, konnte sich am Freitag an den Aktienmärkten über ein ordentliches Plus freuen. Es ging um über 4 % aufwärts. Das ist der erste Handelsgewinn seit 4 Tagen gewesen. Zahlreiche Analysten hatten bereits mit Blick auf die Abwärtsfahrt einen weitgehenden Crash des US-Titels angekündigt oder für möglich gehalten. Dem steht gegenüber, dass professionelle Beobachter derzeit von einem massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...