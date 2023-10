DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets".

In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

TAGESTHEMA

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt und alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", erklärte Netanjahu am Sonntagmorgen auf X, ehemals Twitter, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas in der Nacht weiter andauerten. Die erste Phase ende "mit der Vernichtung der Mehrheit der feindlichen Streitkräfte, die in unser Territorium eingedrungen sind", betonte der israelische Regierungschef. Gleichzeitig sei mit der "Offensivphase" begonnen worden, die "ohne Einschränkungen und Ruhepausen" weitergehen werde, bis Israel seine Ziele erreicht habe. Bereits zuvor hatte Netanjahu in einer Fernsehansprache angekündigt, die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen und all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu "zerstören". Zudem forderte Netanjahu die Palästinenser zum Verlassen des Gazastreifens auf. Die Kämpfe hätten Israel dazu veranlasst, Lieferungen von Strom, Treibstoff und Waren nach Gaza zu beenden.

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, auch drangen Kämpfer von dem Küstenstreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen, den die Hamas kontrolliert. Insgesamt wurden auf beiden Seiten nach vorläufigen Angaben binnen eines Tages mehr als 300 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt. Der israelische Armee nannte ihren Einsatz "Eiserne Schwerter". Am Samstagabend kämpfte sie eigenen Angaben zufolge an "22 Orten" gegen Anhänger der Hamas. Berichten eines AFP-Journalisten zufolge flog die Armee in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Gebäude im Gazastreifen, während von dort weiter Raketen abgefeuert wurden. Laut der israelischen Armee handelte es sich bei den Zielen um "Kommandozentralen" der Hamas.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderung wird zum Handelsbeginn am 9. Oktober wirksam:

=== + SDAX AUFNAHME - Krones ENTNAHME - Suse ===

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende BBVA SA 0,16 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: DAX-Future 15.270,00 -0,8% E-Mini-Future S&P-500 4.310,50 -0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 15.003,50 -0,7% Nikkei-225 Kein Handel wegen Feiertag Schanghai-Composite 3.090,12 -0,7% Hang-Seng-Index Kein handel wegen Taifunwarnung +/- Ticks Bund -Future 128,15 +30 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.229,77 +1,1% DAX-Future 15.400,00 +1,1% XDAX 15.284,80 +1,1% MDAX 25.403,14 +0,9% TecDAX 2.999,47 +0,8% EuroStoxx50 4.144,43 +1,1% Stoxx50 3.888,74 +0,8% Dow-Jones 33.407,58 +0,9% S&P-500-Index 4.308,50 +1,2% Nasdaq-Comp. 13.431,34 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,85 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach dem völlig überraschenden Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am Wochenende zeichnen sich Abgaben an Europas Börsen zur Eröffnung am Montag ab. Hamas hatte nicht nur Tausende von Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, sondern war zugleich mit Hunderten von Kämpfern auf israelisches Gebiet eingedrungen. Dabei kamen zahlreiche israelische Zivilisten ums Leben, auch Geiseln wurden genommen. Es handelt sich um eine der schwersten Krisen des Landes Israel seit der Staatsgründung. Der israelischen Regierung zufolge hat Hamas den Krieg gegen das Land erklärt. Israel hat mit militärischen Gegenschlägen im Gazastreifen reagiert. Auch hier kamen zahlreiche Zivilisten ums Leben. An den Finanzmärkten wird nun eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten befürchtet. Der Ölpreis legt zu, auch die Krisenwährung Gold ist gesucht, genauso wie der sichere Hafen US-Staatsanleihen. Der Konflikt könnte größere Kreise ziehen, sollte etwa die libanesische Hisbollah in die Kämpfe eingreifen. Die USA haben angekündigt, Kriegsschiffe in die Region zu entsenden.

RÜCKBLICK: Fester - Für kurzfristig heftige Schwankungen in Aktien, Anleihen und Devisen sorgte ein extrem starker US-Arbeitsmarktbericht. In Folge ist die Erwartung an der Börse deutlich gestiegen, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr nochmals erhöhen wird und erst später im kommenden Jahr den Zinssenkungszyklus startet. Damit bestätigt sich das Mantra der US-Notenbank, dass die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben. Konjunkturseitig kamen aus Deutschland durchwachsene Signale. Ein Hoffnungsschimmer lieferte der Auftragseingang im August. Nach dem starken Rückgang im Juli stieg er im August stärker als erwartet. Derweil blickt die chemische Industrie mit noch mehr Pessimismus in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima für die Branche ist im September weiter gefallen. Für kräftigen Druck auf Philips (-6,8%) sorgte eine kritische Stellungnahme der US-Medikamentenaufsicht FDA zu den Problemen mit den Philips-Beatmungsgeräten. Die FDA ist weiter "sehr unzufrieden" mit dem Status des Rückrufs. Als potenzielles Übernahmeziel wurde der britische Versicherer Aviva gespielt, der Kurs stieg um gut 5 Prozent. Die Analysten von AJ Bell verwiesen auf ein Gerücht, dass ausländische Unternehmen wie Allianz, Intact Financial und Tryg zu den potenziell interessierten Parteien gehören sollen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Mit Blick auf die Zinslandschaft profitieren Banken von steigenden Zinsen, so verwundert nicht, dass Deutsche Bank (+1,2%) und Commerzbank (+1,6%) zu den Gewinnern gehörten. Versorger leiden in der Regel unter steigenden Zinsen, RWE (-0,9%) und Eon (-0,8%) belegten dies. Der Sportartikelkonzern Puma bewegt sich mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartung" und sieht sich laut Puma-Chef Arne Freundt bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Freundt reagierte in dem Vorabbericht der Euro am Sonntag mit diesen Äußerungen auf Analystenkommentare, wonach Puma im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Die Aktie erholte sich nach dem Absturz um 11 Prozent am Vortag um 2,5 Prozent

XETRA-NACHBÖRSE

Im Windschatten der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag noch etwas zugelegt. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden dabei aber nicht beobachtet. Die Aktien der Deutschen Telekom reagierten nicht auf einen Bericht des Handelsblatts, wonach der Konzern den Abbau von Stellen plant, um die Kosten zu senken.

USA - AKTIEN

Fester - Ein unerwartet starker Beschäftigungsaufbau im September hatte zunächst Zinserhöhungsängste befeuert, doch beruhigten sich die Anleger nach einem genaueren Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Zwar wurden im vergangenen Monat fast doppelt so viele Stellen geschaffen wie erwartet, doch blieben Arbeitslosen- und Partizipationsquote unverändert. Besonders positiv wurde das moderate Lohnwachstum aufgenommen, das leicht unter den Erwartungen lag. Das spreche für ein Abflaufen der Inflation, hieß es. Unter den Einzelwerten gaben Exxon Mobil um 1,7 Prozent nach. Der Ölkonzern steht nach Angaben informierter Personen kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources (+10,5%), eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Tesla hinkten mit plus 0,2 Prozent dem Markt hinterher. Der Elektroautobauer hat die Preise für einige Fahrzeugmodelle in den USA gesenkt. HP Inc fielen um 1,3 Prozent. Berkshire Hathaway hatte die Beteiligung an dem PC- und Druckerhersteller auf unter 10 Prozent reduziert. Alphabet (+1,9%) und Apple (+1,5%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen will.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,08 +6,3 5,01 65,5 5 Jahre 4,76 +7,7 4,68 76,0 7 Jahre 4,80 +7,6 4,72 82,7 10 Jahre 4,78 +7,8 4,71 90,4 30 Jahre 4,96 +7,2 4,89 98,9

Am Anleihemarkt zogen die Renditen zunächst kräftig an, kamen aber bald von ihren Tageshochs zurück. Die Rendite 10-jähriger Papiere erreichte kurz nach den Daten mit 4,858 Prozent den höchsten Stand seit Juli 2007 und legte zuletzt noch um 7,8 Basispunkte auf 4,78 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:56 Do, 17:22 % YTD EUR/USD 1,0551 -0,0% 1,0535 1,0524 -1,4% EUR/JPY 157,39 -0,0% 156,95 156,37 +12,1% EUR/CHF 0,9604 +0,0% 0,9631 0,9624 -3,0% EUR/GBP 0,8651 +0,0% 0,8657 0,8655 -2,2% USD/JPY 149,17 +0,0% 148,97 148,61 +13,8% GBP/USD 1,2196 -0,1% 1,2169 1,2158 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2983 -0,2% 7,3119 7,3157 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.957,00 +0,0% 27.497,30 27.832,18 +68,4%

Der US-Dollar gab anfängliche Gewinne ab und tendierte im späten US-Handel etwas leichter. Der Dollarindex sank um 0,3 Prozent, der Euro wertete auf und näherte sich der Marke von 1,06 Dollar, nachdem er nach Veröffentlichung der Jobdaten kurzzeitig unter 1,05 Dollar gerutscht war.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 87,70 84,58 +3,7% +3,12 +7,3%

Die Sorge vor neuen Sanktionen gegen Iran, einem finanziellen Unterstützer der Hamas, lässt den Ölpreis am Montagmorgen um fast 4 Prozent nach oben schnellen. WTI geht aktuell bei knapp 86 Dollar um - Analysten halten einen Anstieg auf über 100 Dollar je Barrel für möglich.

Die Ölpreise stiegen am Freitag nach den jüngsten Abgaben wieder leicht, gestützt vom nachgebenden Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 82,79 Dollar. Der Sektor müsse sich nun aber mit der Tatsache eines großen Ölangebots auf dem Weltmarkt abfinden, so die Analysten von Ritterbusch And Associates.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,72 1.833,08 +1,0% +18,64 +1,5% Silber (Spot) 21,80 21,61 +0,9% +0,20 -9,0% Platin (Spot) 888,10 881,10 +0,8% +7,00 -16,8%

Gold profitierte ebenfalls vom etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.831 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

WAHL IN BAYERN

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder hat die Landtagswahl in Bayern am Sonntag mit einem für die Partei schwachen Ergebnis für sich entschieden. Wie die Landeswahlleitung am frühen Montag in München mitteilte, kamen die Christsozialen bei dem Urnengang laut dem vorläufigen Ergebnis auf 37,0 Prozent vor den Freien Wählern von Spitzenkandidat und Vizeregierungschef Hubert Aiwanger mit 15,8 Prozent. Die AfD folgte mit 14,6 Prozent knapp vor den Grünen, die 14,4 Prozent erreichten, und der SPD mit 8,4 Prozent. Die FDP verpasste hingegen mit 3,0 Prozent klar den Wiedereinzug in den Münchner Landtag. Die CSU gab bei der Wahl im Vergleich zu 2018 um 0,2 Prozentpunkte nach und holte ihr nun schlechtestes Ergebnis seit 1950. Die Freien Wähler konnten nach der Flugblattaffäre um Aiwanger hingegen um 4,2 Punkte deutlich zulegen. Den stärksten Zuwachs verbuchte mit 4,4 Punkten die AfD. Die Grünen hingegen sackten um 3,2 Prozent ab. Auch die SPD rutschte noch einmal um 1,3 Punkte ab und unterbot damit ihr bisheriges Rekordtief von 2018. Die FDP verlor 2,1 Punkte.

WAHL IN HESSEN

Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein hat die Landtagswahl in Hessen am Sonntag klar gewonnen. Wie die Landeswahlleitung am frühen Montag in Wiesbaden mitteilte, kamen die Christdemokraten bei dem Urnengang laut dem vorläufigen Ergebnis auf 34,6 Prozent vor der AfD mit 18,4 Prozent. Die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sicherte sich mit 15,1 Prozent knapp den dritten Platz. Es folgten die Grünen von Spitzenkandidat und Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir mit 14,8 Prozent und die FDP mit 5,0 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,1 Prozent den Wiedereinzug in den Wiesbadener Landtag.

DEUTSCHE POST

Nach der abgelehnten Porto-Erhöhung möchte die Deutsche Post Standardbriefe deutlich langsamer zustellen als bislang. "Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist, und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt", sagte die für das Brief- und Paketgeschäft zuständige Managerin Nikola Hagleitner der Welt am Sonntag. Der Preis für den Prio-Brief "müsste höher liegen als das aktuelle Porto".

DEUTSCHE TELEKOM

will einem Zeitungsbericht zufolge an mehreren Stellen im Konzern Kosten senken. Allein in Deutschland sollen voraussichtlich mehr als 2.000 Stellen abgebaut werden, berichtet das Handelsblatt. Neben einem bereits verkündetem Abbau beim internen IT-Dienstleister Deutsche Telekom IT, dem neben 350 Stellen in diesem Jahr bis Ende 2024 zusätzlich 1.300 Stellen zum Opfer fallen sollen, arbeite das Management an einem weiteren Sparprogramm namens "Booster", so das Handelsblatt weiter. Vor allem die Zentrale in Bonn soll von "Booster" betroffen sein.

DEUTSCHE LUFTHANSA

Angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel streicht die Lufthansa ihre Flüge von und nach Tel Aviv. Nach einem letzten Flug von Tel Aviv nach Frankfurt am Main am Samstag seien alle weiteren Flüge von und nach Israel für den Tag gestrichen worden, sagte ein Unternehmenssprecher. "Wir beobachten permanent die aktuell sehr dynamische Sicherheitslage in Tel Aviv und stehen in engem Kontakt mit den Behörden", betonte der Sprecher. Die Sicherheit der Fluggäste und Crewmitglieder habe für Lufthansa oberste Priorität.

SCHOTT PHARMA

Die BofA Securities Europe hat die Greenshoe-Option bei Schott Pharma in vollem Umfang ausgeübt, woraus sich ein endgültiges Emissionsvolumen von 935 Millionen Euro bei dem Börsengang ergab. Wie Schott Pharma mitteilte, liegt der Streubesitz bei 23 Prozent. Der Erlös aus der Ausübung der Greenshoe-Option von 122 Millionen Euro fließe der Schott Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH zu, einer 100-prozentigen Schott-Tochter.

CITIGROUP

verkauft ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in China an die HSBC Holdings, da sich die US-Bank weiterhin aus dem Privatkundengeschäft in Teilen Asiens zurückzieht. Die US-Bank überträgt dabei die Sparte einschließlich Kunden, verwaltetem Vermögen und Einlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar an die HSBC Bank China.

