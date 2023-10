360Learning positioniert sich damit im Bereich der Kompetenzen und verstärkt seinen KI-Einsatz, um das Lernen und die berufliche Weiterbildung zu revolutionieren.

360Learning, führend auf dem Gebiet des kollaborativen Lernens, übernimmt eLamp, einen Spezialisten für KI-gestütztes Kompetenzmanagement.

Diese Übernahme versetzt 360Learning in die Lage, das kompetenzbasierte Lernen ("Skills-based Learning") zu revolutionieren und damit den wachsenden Bedarf seiner Kunden an Kompetenzsteigerung (Upskilling) und Neuqualifizierung (Reskilling) ihrer Belegschaften zu decken.

eLamp ermöglicht es Unternehmen, ihre Kompetenzlücken ("Skill Gaps") durch den Einsatz von KI zu erkennen und zu verstehen, um sie besser zu schließen.

360Learning, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für kollaboratives Lernen, übernimmt mit eLamp eine KI-gestützte Plattform für das Kompetenzmanagement. Dieser Schritt verdeutlicht das Bestreben von 360Learning, zum weltweit führenden Anbieter von Plattformen für die Aus- und Weiterbildung und die Kompetenzentwicklung zu werden.

Die Kompetenzen der Beschäftigten stellen für alle Unternehmen die größte Herausforderung dar und wirken wie eine Bremse für ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Außerdem wird sich die Komplexität dieses Problems in Zukunft noch weiter verschärfen: So prognostiziert das Weltwirtschaftsforum, dass 50 der Beschäftigten bis 2025 neue Qualifikationen benötigen werden. Die Vorgängergenerationen, die über begehrte Qualifikationen und Kenntnisse verfügen, treten nun massiv in den Ruhestand und hinterlassen eine Lücke, die von den Personalabteilungen oft teuer und nur schwer zu füllen gefüllt werden kann.

eLamp, 2015 gegründet, ist eine KI-gestützte Kompetenzmanagement-Plattform, die von Unternehmen wie Eurotunnel, Bouygues Construction oder Naval Group genutzt wird. Die Nutzung von KI zur Transformation des Kompetenzmanagements war die treibende Kraft hinter der Zusammenführung von eLamp und 360Learning.

Keine überholten Kompetenzmatrizen mehr, sondern Platz für KI zur Schließung von Kompetenzlücken in Echtzeit

Traditionell werden Kompetenzlücken von Mitarbeitern manuell erfasst, was mit langwierigen und kostenintensiven Prozessen verbunden ist. Heute jedoch ermöglicht es die KI, diese Kompetenzlücken schnell und effizient zu identifizieren, um interne Lernwege zu schaffen, die auf die strategischen Ausrichtungen des Unternehmens abgestimmt sind (Kompetenzaufbau oder Umschulung).

Mit der Übernahme von eLamp leitet 360Learning eine neue Phase ein und integriert diese Technologie für das Kompetenzmanagement direkt in seine Plattform für gemeinschaftliches Lernen. Auf diese Weise können die Schulungsverantwortlichen dem richtigen Mitarbeiter je nach seinen Kompetenzen die richtige Schulung zukommen lassen und dabei gleichzeitig seine Lücken und Fortschritte in eigens dafür vorgesehenen Dashboards verfolgen.

Die Kunden von 360Learning können eine KI-gestützte Ontologie der Kompetenzen nutzen oder ihre Plattform mit einer bereits vorhandenen Ontologie in Tools wie Workday oder auch SAP, für das 360Learning ein Spotlight-Partner ist, verbinden.

Kombination von kollaborativem Lernen mit einer der leistungsstärksten KIs auf dem Markt

Seit 2013 setzt 360Learning seine Technologie für gemeinschaftliches Lernen ein und hilft seinen Kunden so, die interne Weitergabe von Kompetenzen zu beschleunigen. Der Zusammenschluss mit eLamp ist Teil der Strategie von 360Learning, den gesamten Weiterbildungs- und Umschulungsbedarf von Unternehmen in eine einzige Plattform zu integrieren. Diese Übernahme wird auch zur Konsolidierung der jüngst von 360Learning entwickelten neuen KI-gestützten Tools führen, darunter der virtuelle Assistent Robyn, mit dem jeder interne Experte vertrauensvoll seine eigenen Kurse auf der Plattform erstellen und so seine Kenntnisse auf einfache und zugängliche Weise weitergeben kann.

Bereits 2022 hatte 360Learning mit der Übernahme von Looop für 20 Millionen US-Dollar eine erste externe Wachstumstransaktion getätigt, nachdem 2021 eine Rekord-Finanzierungsrunde in der Geschichte der französischen EdTech-Branche abgeschlossen worden war.

Nach einer erfolgreichen internationalen Expansion ist 360Learning heute in Frankreich, Großbritannien, den USA und Deutschland fest etabliert und verzeichnet auf diesen drei neuen Märkten Wachstumsraten von 100 %. Mit einem regelmäßigen Jahresumsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von über 50 Millionen Euro möchte 360Learning diese Strategie der Internationalisierung und Diversifizierung weiter voranbringen; bis Ende 2025 strebt das Unternehmen eine Verdoppelung des ARR auf 100 Millionen Euro an.

Nick Hernandez, Mitgründer und CEO von 360Learning, erklärt dazu: "Die jüngsten Fortschritte in der KI haben es möglich gemacht, einen dynamischen Ansatz zur Kompetenzerfassung zu entwickeln. Das ist eine Revolution in der Art und Weise, wie Kompetenzen und Lernen in Unternehmen von heute aufgefasst werden. Durch die Übernahme von eLamp wird 360Learning zum ersten Bildungsanbieter, der die gesamte Upskilling-Wertschöpfungskette auf einer einzigen Plattform integriert vom Verstehen der Kompetenzlücken bis hin zur Entwicklung und Umsetzung des richtigen Schulungsplans, der die Karriereentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters optimiert. Die KI erledigt das jetzt für Sie in Echtzeit, im Gegensatz zu den traditionellen Kompetenzmatrizen. Das ist die größte Revolution in der Geschichte der im Personalwesen eingesetzten Technologien."

Olivier Rohou, Mitgründer und CEO von eLamp, erklärt: "In den letzten acht Jahren haben wir für Unternehmen aller Größenordnungen mit Erfolg Workflows für das Kompetenzmanagement entwickelt und implementiert. Dabei haben wir uns zu Experten im Kompetenzmanagement entwickelt und wissen genau, wie man sich die jüngsten Innovationen im Bereich der KI zunutze macht, um deren Rolle im großen Maßstab zu verstehen. Mit der Übernahme durch 360Learning sind die Vorteile, zu einer kompetenzorientierten Organisation zu werden, vollständig vom Verständnis von Kompetenzdefiziten bis zum Start von Upskilling- und Reskilling-Initiativen mit kollaborativem Lernen. Genau das wünschen sich unsere Kunden, und wir werden in der Lage sein, es ihnen anzubieten. Wir müssen uns weiterbilden, um neue Kompetenzen zu erwerben, und wir müssen unsere Kompetenzen kennen, um die richtige Ausbildung zu erhalten. Dieses Zusammentreffen unserer beiden Unternehmen war naheliegend."

Valérie Guyot, VP People EMEA bei Arkance (Monnoyeur-Gruppe): "Wir können es kaum erwarten, von den Synergien zwischen dem Kompetenzmanagement von eLamp und dem kollaborativen Lernen von 360Learning zu profitieren. Diese Synergie wird nicht nur der beruflichen Entwicklung unserer Mitarbeiter zugutekommen, indem sie deren kontinuierliche Kompetenzsteigerung sicherstellt, sondern auch unserer internen Mobilität einen Schub verleihen und es uns ermöglichen, unseren Einfluss auf dem Markt zu verzehnfachen."

Über 360Learning

Die Lernplattform von 360Learning fördert die interne Mobilität zur Behebung von Personalmangel, indem sie den Unternehmen dazu befähigt, internes Wissen und Kompetenzen zu erfassen und zu vermitteln.. Indem die Organisationen ihre Experten zu Champions für die Entwicklung von Talenten, Kunden und Partnern machen, beschleunigen sie die Weitergabe von Kompetenzen und können so die Anforderungen von morgen erfüllen. Unsere Komplettlösung für Weiterbildung und Umschulungverbindet die Fähigkeiten einer Learning Experience Platform (LXP) mit denen von Akademien für kollaboratives Lernen, um den Kompetenzaufbau Ihrer Mitarbeiter zu fördern. Sorgen Sie für die Integration und Schulung der Mitarbeiter, und schulen Sie Ihre Außendienstmitarbeiter, Kunden und Partner auf einer einzigen Plattform.

360Learning betreut mehr als 1.700 Kunden. Seit 2013 hat das Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA mehr als 240 Millionen US-Dollar aufgenommen.

Mehr dazu unter www.360learning.com/de

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231008540936/de/

Contacts:

Antonella Scimemi antonella@burlington.cc