Es ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass es an der Börse derzeit wieder einmal etwas ruppiger zugeht. Doch genau in solchen Zeiten bietet sich in der Regel die eine oder andere tolle Gelegenheit für uns Investoren. Vor allem, wenn man langfristig denkt und ein wenig Geduld mitbringt, könnte man hier in einigen Jahren eventuell auf schöne Erfolge blicken. Zum Beispiel mit diesen beiden US-Versorgern, mit denen man auf eine erneute Kursbelebung sowie weiteres Dividendenwachstum setzen könnte. American ...

Den vollständigen Artikel lesen ...