FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets". In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

TAGESTHEMA

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu Vergeltung angekündigt und alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. "Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", erklärte Netanjahu am Sonntagmorgen auf X, ehemals Twitter, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas in der Nacht weiter andauerten. Die erste Phase ende "mit der Vernichtung der Mehrheit der feindlichen Streitkräfte, die in unser Territorium eingedrungen sind", betonte der israelische Regierungschef. Gleichzeitig sei mit der "Offensivphase" begonnen worden, die "ohne Einschränkungen und Ruhepausen" weitergehen werde, bis Israel seine Ziele erreicht habe. Bereits zuvor hatte Netanjahu in einer Fernsehansprache angekündigt, die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen und all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu "zerstören". Zudem forderte Netanjahu die Palästinenser zum Verlassen des Gazastreifens auf. Die Kämpfe hätten Israel dazu veranlasst, Lieferungen von Strom, Treibstoff und Waren nach Gaza zu beenden.

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, auch drangen Kämpfer von dem Küstenstreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen auf den Gazastreifen, den die Hamas kontrolliert. Insgesamt wurden auf beiden Seiten nach vorläufigen Angaben binnen eines Tages mehr als 300 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt. Der israelische Armee nannte ihren Einsatz "Eiserne Schwerter". Am Samstagabend kämpfte sie eigenen Angaben zufolge an "22 Orten" gegen Anhänger der Hamas. Berichten eines AFP-Journalisten zufolge flog die Armee in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Gebäude im Gazastreifen, während von dort weiter Raketen abgefeuert wurden. Laut der israelischen Armee handelte es sich bei den Zielen um "Kommandozentralen" der Hamas.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.311,50 -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.008,00 -0,7% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index Handel wg. Taifunwarnung ausgesetzt Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.090,15 -0,7% S&P/ASX 200 6.970,20 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Angriff der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel bestimmt zum Start in die neue Woche das Geschehen auch an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien. Während die Börsen in Tokio und Seoul feiertagsbedingt geschlossen sind und in Hongkong der Handel wegen einer Taifunwarnung zunächst ausgesetzt wurde, geht es in Schanghai am ersten Handelstag nach den Feiertagen der sogenannten Goldenen Woche um 0,7 Prozent abwärts. Der australische Aktienmarkt liegt 0,2 Prozent im Plus, gestützt von Aktien des Energiesektors, die dem Ölpreis nach oben folgen. Unter den Aktien der Ölbranche steigen Santos in Sydney um 3,6 Prozent und Woodside um 2,9 Prozent. In Schanghai gehören Aktien von Automobilherstellern und Zulieferern zu den wenigen Gewinnern, nachdem die Elektroauto-Marke Aito starke Auftragseingänge veröffentlicht hat. Hinter Aito steht der Informations- und Kommunikationstechnologiekonzern Huawei. Die Aktien der Huawei-Zulieferer ShenZhen QiangRui Precision Technology und Shenzhen Increase Technology springen um je 20 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Shift Technologies sind am Freitag im nachbörslichen Handel um 86 Prozent eingebrochen. Der Gebrauchtwagenhändler hatte mitgeteilt, dass er Gläubigerschutz beantragen wolle. Zwei Standorte in Kalifornien seien geschlossen und der Betrieb der Webseite eingestellt worden.

Die Nachricht von einer Sonderdividende trieb dagegen den Kurs von Talaris Therapeutics um 9,3 Prozent nach oben. Im Zuge der Fusion mit Tourmaline Bio sollen die Talaris-Aktionäre 1,51 Dollar je Aktie erhalten.

Lockheed Martin zeigten sich gut behauptet, nachdem der Luftfahrt- und Rüstungskonzern sein Aktienrückkaufprogramm um 6 Milliarden Dollar aufgestockt und die Dividende erhöht hatte.

WALL STREET

DJIA 33.407,58 +0,9% 288,01 +0,8% S&P-500 4.308,50 +1,2% 50,31 +12,2% Nasdaq-Comp. 13.431,34 +1,6% 211,51 +28,3% Nasdaq-100 14.973,24 +1,7% 250,02 +36,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 927 Mio 875 Mio Gewinner 1.862 1.274 Verlierer 1.027 1.561 Unverändert 89 94

Fester - Ein unerwartet starker Beschäftigungsaufbau im September hatte zunächst Zinserhöhungsängste befeuert, doch beruhigten sich die Anleger nach einem genaueren Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Zwar wurden im vergangenen Monat fast doppelt so viele Stellen geschaffen wie erwartet, doch blieben Arbeitslosen- und Partizipationsquote unverändert. Besonders positiv wurde das moderate Lohnwachstum aufgenommen, das leicht unter den Erwartungen lag. Das spreche für ein Abflaufen der Inflation, hieß es. Unter den Einzelwerten gaben Exxon Mobil um 1,7 Prozent nach. Der Ölkonzern steht nach Angaben informierter Personen kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources (+10,5%), eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Tesla hinkten mit plus 0,2 Prozent dem Markt hinterher. Der Elektroautobauer hat die Preise für einige Fahrzeugmodelle in den USA gesenkt. HP Inc fielen um 1,3 Prozent. Berkshire Hathaway hatte die Beteiligung an dem PC- und Druckerhersteller auf unter 10 Prozent reduziert. Alphabet (+1,9%) und Apple (+1,5%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen will.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,08 +6,3 5,01 65,5 5 Jahre 4,76 +7,7 4,68 76,0 7 Jahre 4,80 +7,6 4,72 82,7 10 Jahre 4,78 +7,8 4,71 90,4 30 Jahre 4,96 +7,2 4,89 98,9

Am Anleihemarkt zogen die Renditen zunächst kräftig an, kamen aber bald von ihren Tageshochs zurück. Die Rendite 10-jähriger Papiere erreichte kurz nach den Daten mit 4,858 Prozent den höchsten Stand seit Juli 2007 und legte zuletzt noch um 7,2 Basispunkte auf 4,78 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0554 -0,0% 1,0558 1,0545 -1,4% EUR/JPY 157,49 +0,1% 157,40 156,95 +12,2% EUR/GBP 0,8652 +0,0% 0,8651 0,8651 -2,2% GBP/USD 1,2200 -0,0% 1,2202 1,2188 +0,9% USD/JPY 149,21 +0,1% 149,10 148,84 +13,8% USD/KRW 1.352,87 +0,6% 1.344,38 1.347,74 +7,2% USD/CNY 7,2959 +1,6% 7,1826 7,1846 +5,8% USD/CNH 7,2975 -0,2% 7,3094 7,3067 +5,3% USD/HKD 7,8302 -0,0% 7,8322 7,8314 +0,3% AUD/USD 0,6350 -0,1% 0,6357 0,6366 -6,8% NZD/USD 0,5967 -0,0% 0,5967 0,5959 -6,0% Bitcoin BTC/USD 27.889,05 -0,2% 27.943,39 27.557,24 +68,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der US-Dollar gab anfängliche Gewinne ab und tendierte im späten US-Handel etwas leichter. Der Dollarindex sank um 0,3 Prozent, der Euro wertete auf und näherte sich der Marke von 1,06 Dollar, nachdem er nach Veröffentlichung der Jobdaten kurzzeitig unter 1,05 Dollar gerutscht war.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,73 82,79 +3,6% +2,94 +10,2% Brent/ICE 87,33 84,58 +3,3% +2,75 +6,9%

Die Ölpreise stiegen nach den jüngsten Abgaben am Freitag wieder leicht, gestützt vom nachgebenden Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 82,79 Dollar. Der Sektor müsse sich nun aber mit der Tatsache eines großen Ölangebots auf dem Weltmarkt abfinden, so die Analysten von Ritterbusch And Associates.

Im asiatisch dominierten Handel am frühen Montag ziehen die Preise kräftig um zeitweise gut 5 Prozent an nach dem überraschenden Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel vom Wochenende.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.848,26 1.833,08 +0,8% +15,18 +1,3% Silber (Spot) 21,78 21,61 +0,8% +0,17 -9,1% Platin (Spot) 887,80 881,10 +0,8% +6,70 -16,9% Kupfer-Future 3,66 3,63 +0,8% +0,03 -4,0%

Gold profitierte ebenfalls vom etwas leichteren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.831 Dollar.

