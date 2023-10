The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2023



ISIN Name

US24422EUM91 DEERE -JOHN- CAP. 18/23

XS2474199697 MUMBAI INTL 22/29 REGS

XS1891423078 ASIAN DEV. BK 18/23 FLR

XS1982107903 DIAGEO FIN. 19/23 MTN

XS1849464323 PLAYTECH 18/23

