Die OMV hat ihr Trading Statement für das 3. Quartal veröffentlicht. Der durchschnittliche Brent-Preis lag im 3. Quartal bei 86,75 USD/bbl (Q2: 78,05), der durchschnittliche CEGH Erdgaspreis bei 34,33 EUR/MWh (Q2: 37,54). Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen liegt im 3. Quartal bei 364 kboe/d (Q2 bei 353), die Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffe bei 339 kboe/d (Q2 324). Die Verkaufsmenge bei Polyolefine liegt im 3. Quartal bei 1,47 Mio. t (Q1: 1,36). Der durchschnittliche Raffinerie-Auslastungsgrad Europa liegt im 3. Quartal bei 84 Prozent (vs. 73 im Q2). Die Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen in Europa liegen im 3. Quartal bei 4,33 Mio. t (Q2: 4,02). Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis beträgt im 3. Quartal 81,2 USD/bbl (Q2: 74,8), der ...

