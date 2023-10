Erfurt (ots) -Große Freude im Erzgebirge: Mit einer sehenswerten Leistung im Superfinale sicherte sich die Klasse 7C vom Bertolt-Brecht-Gymnasium aus dem sächsischen Schwarzenberg den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" und gewinnt die 18. Ausgabe von Deutschlands größtem Schulquiz. Bei KiKA ist das Superfinale am 13. Oktober um 19:30 Uhr in der Wiederholung sowie ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Mit ihren "Erste Reihe Kids" Johanna und Neele bewiesen die Schwarzenberger große Nervenstärke und setzten sich in spannenden Quizrunden und rasanten Actionspielen gegen die 7C des Gymnasiums aus Frechen (Nordrhein-Westfalen), die Klasse 6 Okapis des Evangelisches Gymnasium Lernwelten Großdeuben aus Böhlen (Sachsen) und die 6A des Gymnasiums aus Parsberg (Bayern) durch.Schon zu Beginn des Superfinales hieß es: Volle Konzentration für die Schnellraterunde, wo sich die Final-Klassen ein erstes Punktepolster sichern konnten. Für spektakuläre Action sorgte anschließend Extrem-Challenger und Sport-Influencer Fabian Baggeler, der bei den "Real Life Guys"-YouTubern eine mutige Rutsch-Challenge bestehen musste und später ein Auto in luftige Höhen hob. Per Video meldeten sich die TikToker von den "Elevator Boys" und stellten den Schulklassen eine schwierige Frage zum wichtigen Thema Prävention bei Internet-Mobbing, bevor Comedian Marti Fischer bei den Kids mit seiner musikalischen "Talk Box" für Begeisterung sorgte. Ein weiteres musikalisches Highlight bot Sänger Michael Schulte, der seine aktuelle Single "Waterfall" im Studio performte und die Kids mit einer Frage zu seiner dänischen Vergangenheit überraschte.Nach den ersten Spielrunden noch im Rückstand, setzten die Schülerinnen und Schüler aus Schwarzenberg schnell zur Aufholjagd an und eroberten nach und nach die Spitze der Punkte-Tabelle. In der finalen Spielrunde "The Split" kam es dann zum großen Showdown: Nachdem sich die Schulklassen aus Böhlen und Frechen aus dem Titelrennen verabschieden mussten, ging die Klasse aus dem Erzgebirge gegen ihre Gegner aus Parsberg mit einem komfortablen Vorsprung in die letzte und entscheidende Runde. Durch geschickten Punkte-Einsatz gab die 7C die Führung nicht mehr aus der Hand und durfte mit Verkündung des Endergebnisses endlich ausgelassen jubeln. Glücklich nahmen die Schülerinnen und Schüler die Sieger-Trophäe aus den Händen des Moderations-Duos Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell entgegen und freuten sich gemeinsam auf die gewonnene Klassenreise nach Paris!Spannung pur auch für die Fans zuhause: Mit der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-quiz/kika-quiz-100.html) konnte die KiKA-Community während der Ausstrahlung der Folgen live mitraten und per Handy oder Tablet in den aufregenden KiKA-Wissens-Kosmos eintauchen. Zusätzlich stehen im Quizcamp-Modul jederzeit unzählige Fragen aus vergangenen Staffeln von "Die beste Klasse Deutschlands" bereit und warten darauf, beantwortet zu werden - die beste Vorbereitung, um auch bei den kommenden Staffeln wieder mitraten zu können.Interessante Hintergrundinformationen, spannenden und exklusiven Zusatz-Content wie Tutorials und natürlich alle Folgen und Highlights von "Die beste Klasse Deutschlands" gibt jederzeit im Online-Angebot auf kika.de zu entdecken. Unter anderem läuft hier für alle sechsten und siebten Schulklassen, die auch einmal bei "Die beste Klasse Deutschlands" dabei sein wollen, noch bis zum 15. November die Bewerbungsphase zu den kommenden Staffeln des Jahres 2024."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf kommunikation.kika.de und kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5620824