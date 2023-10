Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4844/ Therese Frank ist Rechtsanwältin mit Versicherungs- und Kapitalmarktfacetten, Speakerin, Besitzerin eines Yogastudios in Wien, Feministin und mein persönlicher LLK (lustigster LinkedIn-Kontakt). Wir sprechen über vieles, klären auf, dass Bottomless Yoga sehr wohl mit Hose ist, dazwischen macht Therese Stimmübungen. Ein Riesen-Thema ist Social Media Recht mit den Facetten Influencermarketing, Direktwerbung, Urheberrecht oder Hass im Netz. Dazu natürlich Versicherungsrecht als selbstständige Co-Bossin bei Thorstensen Frank. Als TÜV-approved Trainerin in der Erwachsenenbildung bietet Therese IDD zertifizierte Fortbildungen für die Versicherungsbranche an. Ziel: Juristische Vorträge aus ...

