Nach dem Capital Marktes Day bestätigen die Analysten der Baader Bank ihre Kauf-Empfehlung mit Kursziel 33,8 Euro für EVN. Das Unternehmen habe kaum Änderungen an der bereits veröffentlichten Strategie für 2030 präsentiert. Eine der Kernstrategien soll darin bestehen, sich weiterhin auf die Netzwerkinfrastruktur zu fokusieren, in die der Konzern bis 2030 3 Mrd. Euro investieren will, so die Analysten.

