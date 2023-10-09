- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 166 (159) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS STARTET SARTORIUS STEDIM BIOTECH MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 250 EUR - BERENBERG STARTET JUDGES SCIENTIFIC MIT 'BUY' - ZIEL 10400 PENCE- JEFFERIES STARTET SANDOZ MIT 'BUY' - ZIEL 30,80 CHF- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 32 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SETZT AB FOODS AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'- JPMORGAN SETZT NEXT AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'- UBS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 23 (25) EUR - 'BUY'- UBS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - BARCLAYS STARTET SARTORIUS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 320 EUR - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 45 (50) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 26 (32) EUR - 'NEUTRAL'- UBS SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 85 (89) EUR - 'BUY' - UBS ...Den vollständigen Artikel lesen ...