Die Ölpreise sind am Montagmorgen zeitweise um mehr als fünf Prozent nach oben gesprungen, nachdem die Hamas am Samstag von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen hatte. Nach dem Krieg in der Ukraine scheint nun der nächste große Konflikt wieder aufzuflammen. Reagieren die Ölpreise ähnlich wie schon im letzten Jahr?Nachdem die russischen Truppen am 24. Februar 2022 die ukrainische Grenze überschritten hatten, dauerte es nur sieben Handelstagen, bis Öl der Nordseesorte Brent Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...