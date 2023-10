Noch vergangenen Freitag konnte die Aktie der Deutschen Bank im Plus den Handel beenden. Heute stehen die Vorzeichen jedoch auf Rot. Rückenwind vom DAX ist nicht zu erwarten. Charttechnisch steht die Notierung vor denselben Hürden wie schon zuletzt.Erneut kämpft die Aktie der Deutschen Bank mit der 50-Tage-Linie bei 9,99 Euro. Am Freitag konnte der Kurs die Marke von 10,00 Euro klar hinter sich lassen. Für einen kräftigen Ausbruch reichte es aber nicht.Mehr Schwung in den Kurs könnten die Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...