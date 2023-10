Regula, ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, hat einen weiteren Meilenstein bei der Erweiterung seiner Datenbank für Identitätsdokumente erreicht. Die weltweit größte kommerziell verfügbare Datenbank enthält inzwischen über 13.000 Vorlagen von Ausweisen aus 247 Ländern und Territorien. Das Besondere daran ist die Kenntnis aller Sicherheitsattribute, die zum Schutz eines Dokuments verwendet werden, denn Regula nutzt seine 30-jährige Erfahrung mit forensischen Hardware-Geräten und -Analysen, um jeden Zentimeter eines Dokuments unter die Lupe zu nehmen. Dadurch können Unternehmen einen robusten und anpassungsfähigen Workflow zur Identitätsüberprüfung einrichten, der unübertroffene Präzision bietet.

Wenn neue Identitätsdokumente in die Datenbank aufgenommen werden, beschreiben die Experten von Regula akribisch alle Sicherheitsmerkmale und geben detaillierte Beschreibungen, wie jedes Element aussehen sollte und wie genau man seine Echtheit überprüfen kann. Jüngste Dokumente, einschließlich derer, die in die Regula-Datenbankaktualisierung 2023 integriert wurden, zeigen einen wachsenden Trend zu mehr Schutz vor Fälschungen, was dazu führt, dass mehr Sicherheitsmerkmale aufgenommen oder die bestehenden verfeinert werden.

A Swiss passport design is examined closely using ultraviolet light, revealing concealed images printed with invisible fluorescent ink. These "secret" images serve as a highly effective security element, as their intricate and hard-to-replicate details act as a natural deterrent to counterfeiting. (Graphic: Business Wire)